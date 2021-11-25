Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Olay saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyreden 34 FGR 95 plakalı Peugeot marka araç ani fren yaptı. O esnada hemen arkasından seyreden 10 DAR 22 plakalı otomobil duramayınca araca arkadan çarptı. Kazada sürücüler kazayı hafif yaralı şekilde atlatırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.