Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan tırın kupası yola düştü: 1 yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır önünde ilerleyen tıra çarptı. Tırın kupası parçalanarak yola düşerken, sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sancaktepe mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 19 AAE 096 plakalı tır sürücüsü Zübeyir Ç., önünde ilerleyen BMC markalı 33 AHY 260 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zübeyir Ç.'nin bulunduğu tırın kupası parçalanarak yola düştü. Zübeyir Ç., parçalanan kupa içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kupa içerisinde sıkışan sürüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulans alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İş çıkışı saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Tırın kupasının parçalanıp yola düştüğü kaza drone ile havadan görüntülendi.