Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tırın karıştığı kazada Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde trafik durdu. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçmek için köprü yoluna giren yüzlerce tırın oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

Kaza, akşam saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde gerçekleşti. Bir otomobil ile tırın karıştığı kaza sonucunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde trafik kapatıldı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi geldi. Jandarma otoyolda başka bir kaza oluşmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeni ile araçta bulunan yaralılar ambulanslar ile civar hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında kapanan trafik nedeni ile yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeni ile yol bir müddet trafiğe kapatılınca, Anadolu yakasına geçmek için köprü yolunu kullanan yüzlerce tırın oluşturduğu kilometrelerce trafik dron ile görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzanan tır kuyruğu görüldü.