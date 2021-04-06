Kuzey Marmara otoyolunda otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Önünde yavaşlayan kamyona arkadan hızla çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Pendik Kurnaköy gişelerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gişelerden geçmek üzere olan 58 NG 659 plakalı Mercedes marka kamyon sürücüsü Serkan Meriçkan frene basıp yavaşladı. Bu sırada kamyonun arkasından gelen Renault marka 35 ADF 104 plakalı otomobil sürücüsü duramayarak önündeki kamyona hızla çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri otomobili ile kamyon dorsesi altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kamyona çarpan otomobilin kiralık olduğu ve hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.