Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tırdan atık malzemeler yola savruldu

Yolu kapatan malzemelerden dolayı bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde geri dönüşüm fabrikasından aldığı malzemeleri taşıyan seyir halindeki bir tırdan, henüz belirlenemeyen nedenle atık malzemeler düştü. Düşen malzemeler, taşıyıcı araçlarla yoldan kaldırılıp araçlara yüklendi. Bu sırada yoldan geçen araçlarda trafik yoğunluğu meydana geldi. Yol bakım ekiplerinin gelmesi üzerine yola dubalar konuldu. Ekipler tarafından trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, malzemeler tamamen kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.