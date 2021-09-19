Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri yüklü tır alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünlerinin yüklü olduğu tır alev alev yandı. Motor kısmından çıktığı tahmin edilen yangında tır sürücüsünün alevleri erken görmesi hayatını kurtardı. Otoyolun ortasında yanan tır trafiğin durmasına neden oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Furkan Kural'ın kullandığı 34 JM 4642 plakalı tekstil ürünleri yüklü tır motor kısmından alev aldı. Kupa kısmında başlayan yangın kısa süre içinde dorse kısmına sıçradı. İçerisinde tekstil ürünlerinin olduğu dorse kısmı da alev alev yanan tıra vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların yangını 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın sebebiyle duran otoyolda kilometrelerce trafik kuyruğu oluşurken itfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürmesi üzerine trafik tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde açıldı.

Tır sürücüsü Furkan Kural, “Yalova'ya gemiye gidiyordum yolda birden motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Aşağıya indim frenleri çektim emniyete aldım etraftaki arkadaşlar yangın tüpü getirdi söndürmeye çalıştık. Bir anda alev aldı zor kurtardım kendimi” dedi.