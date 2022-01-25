Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı

Bölgede mahsur kalan İHA ekibi de kurtarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı. Etkisini arttıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı, bölgeye çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden olmuştu.

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından

jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi. Bölgede mahsur kalan İHA ekibi de kurtarıldı.

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde ise araç kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve yolun önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.