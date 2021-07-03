Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya neden oldu. Kazanın meydana geldiği bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan B.T. isimli çocuk ile M.T., M.D., Y.Ö. ve G.D. isimli diğer yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine sekteye uğradı.