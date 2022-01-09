Kuzeyboru evinde Sarıyer Belediyespor'u yendi

Misli.
com Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kuzeyboru evinde karşılaştığı Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Alesia Ryhkliuk, Fulden Ural, Annie Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Arelya Karasoy, Selin Hazal Arifoğlu
Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Aleksandra Crncevic, Hande Naz Şimşek, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-On Moksri
Setler: 3-2 (21-25, 18-25, 25-23, 25-18, 15-11)
Süre: 134 dakika (29, 26, 34, 26, 19)