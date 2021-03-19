Kuzeyden 50 bin fidan ile 5 orman oluşturuyor

Kaynağından gelen saflıkla hayat bulan Kuzeyden, Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte Dünya Su Günü'nde ağaçlandırma çalışması başlatıyor. Marka, 5 ilde ‘Kuzeyden Ormanları'nı oluşturacak. 20 Mart Cumartesi günü itibarıyla Getir, GetirBüyük ve GetirSu üzerinden alınan 2 seçili Kuzeyden ürünü, 1 fidana dönüşecek.

Yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli etkenlerden biri olan ormanlık alanlar için Kuzeyden, Orman Genel Müdürlüğü ile bir araya geldi. Marka, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeni ile zarar gören illeri ağaçlandırmak için Dünya Su Günü'nde ‘Kuzeyden'le 50 bin fidan 5 orman' diyerek Getir kullanıcılarını desteğe çağırıyor. Marka, sürdürülebilir bir gelecek için Kuzeyden ormanlarını oluşturmayı ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyor.

5 il, 5 orman, 50 bin fidan

Geçen yılın en büyük orman yangının gerçekleştiği Hatay başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Muğla ve Çanakkale illerini ağaçlandırmaya başlayacak olan Kuzeyden, 20 Mart tarihi itibarıyla Getir, GetirBüyük ve GetirSu üzerinden alınan iki seçili Kuzeyden ürününü 1 fidana dönüştürüyor. Kullanıcılar Getir uygulaması üzerinden bir sayaç vasıtasıyla anlık olarak ulaşılan fidan sayısını görebilecek ve hedefe ne kadar yaklaşıldığından anında haberdar olacak.

Doğası orman yangınlarıyla zarar gören illerde Kuzeyden Ormanları yetişecek

Sürdürülebilir bir yaşamın temel kriteri olarak doğal yaşamın korunması gerektiğini söyleyen Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, dikilecek her bir fidanın geleceğe umut olacağını belirtti.

Tütek; “Geçen yıl Türkiye'de, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 bin 412 yangın çıktı. Yaşanan yangınlarda 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ormanlık alanların kaybı maddi manevi çok ağır bir yük” dedi.

Tütek sözlerine şu ifadelerle devam etti; “Kaynağını doğadan alan Kuzeyden olarak, tüketilen suları fidan olarak geri döndürecek proje ile insandan doğaya, tüm ekosisteme dokunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz".