Kuzguncuk Parkı'nda 1 buçuk yıldır beklenen çalışmalara başlandı

Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı, zemininde kayma olduğu iddiasıyla yaklaşık 1 buçuk yıl önce zemin güçlendirme çalışmaları yapılacağı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatıldı. Geçen 1 buçuk yılın ardından parkta zemin güçlendirme çalışmalarına yeni başlandı. İş makineleriyle çalışmaların yapıldığı park havadan görüntülendi.

Üsküdar'da bulunan boğaz manzaralı Kuzguncuk Parkı, 2022 yılının başlarında zemininde kayma olduğu iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatıldı. Zemin güçlendirme çalışmaları yapılacağı gerekçesiyle kapatılarak etrafı demir çitlerle çevrilen parka böylece vatandaşların girişi durdurulmuş oldu. Yaklaşık 1 buçuk yıllık sürecin andından parktaki çalışmalara yeni başlandı. Parkın içerisinde iş makinelerinin çalıştığı, kazık çakma ve benzeri işlemlerin yapıldığı görüldü.

“Sürecin uzun olduğunu söylediler, 3-4 ay sürebilir”

Kuzguncuk Mahallesi Muhtarı Ali Faik Kaptan, “Yaza biteceği şüpheli, çünkü zeminde bayağı oynama var. Altı olduğu gibi boşalmış. Büyükşehir yetkilileri, olaydaki gecikme ve bir takım sıkıntılar olduğunu kendileri de söylüyor. Ben bana söyleneni aktarıyorum. Bir takım farklı şeyler istendi. Süreç uzadı, kurullara gidildi, ilave şeyler istendi. Ama şükür başlandı. Biz de buraya öncelik istedik. Süreç kolay değil. Geçmişte yapılan teras çalışmaları yanlış bir projeydi. Çünkü eski kazıkları çaktılar, o kazıklarla beraber zemin oynadı. Onun için boşaldı. Yanlış olmasın ama 200, 300 civarı kazık çakılacak. Sürecin uzun olduğunu söylediler, 3-4 ay sürebilir” dedi.

Zemin güçlendirme çalışmalarının başladığı Kuzguncuk Parkı dron ile de görüntülendi.