Kuzguncuk'ta ‘Dünya Temizlik Günü'nde cadde ve sokaklar temizlendi

Üsküdar Belediyesi, ‘Dünya Temizlik Günü' çerçevesinde Kuzguncuk sakinlerini sokak temizliği için bir araya getirdi. Tiyatro gösterisi ve fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinliğe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Üsküdar Belediyesi, ‘Dünya Temizlik Günü' çerçevesinde Kuzguncuk Caddesi ve Kuzguncuk Bostanı'nda "Temiz Çevre Temiz Üsküdar" etkinliği gerçekleştirdi. Başta Kuzguncuk halkı olmak üzere tüm İstanbulluların davetli olduğu etkinlikte, Kuzguncuk Caddesi'ndeki sonbahar yaprakları ve bostanın etrafındaki kuru bitkiler belediye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından temizlendi. Temizlik günü, tiyatro gösterisi ve fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinliğe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve gönüllü çocuklar sokağa atılmış çöpleri ve dökülen yaprakları topladı.

Başkan Türkmen, ”Bugün çok özel bir gün, Dünya Temizlik Günü. Bugünü bütün İstanbul'da, bütün Üsküdar'da en iyi şekilde bir mesaj vermek suretiyle değerlendirmek gerekiyor. Üsküdar Belediyesi olarak amacımız budur. Buradan bütün çocuklara, yetişkinlere sesleniyoruz ve diyoruz ki, dünyamız için çevremizi temiz tutalım. Kirlettikten sonra temizlemek zor. Temizlemek için de ayrı bir efor, ayrı bir masraf gerekiyor. Bugün bu özel günü, bir mesaj verme adına çocuklarımıza bir etkinlik düzenliyoruz. Yapılan resimler, pankartlara yapılan sergiler, tiyatro oyunların hepsi ‘dur kardeşim bir dakika çevreni temiz tut, çevreyi kirletme' demek için. Bu çocuklarımız aslında burada yetişkinlere bir feryat ediyorlar bir mesaj veriyorlar” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Beyhan Kalaycıoğlu, ”Güzel bi etkinlik. Güngören'den geldik. Çok güzel bulduk etkinliği. Keşke herkes aklı başında olsa da çevreyi kirletmese” dedi.

“Keşke çöp sopam olsaydı, etrafı temizlemek isterdim”

Etkinliğe katılan Emre Yılmaz, ”Etrafı geziyorum. Keşke çöp sopam olsaydı, etrafı temizlemek isterdim. Çöpümü yere atmıyorum, neden sokağa atayım ki” şeklinde konuştu.