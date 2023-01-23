Kvaratskhelia performansıyla dikkat çekiyor

İtalya Serie A'nın lideri Napoli'de genç oyuncu Khvicha Kvaratskhelia, bu sezon çıktığı 20 maçta kaydettiği 9 gol, 10 asistlik performansla dikkat çekiyor.

İtalya Serie A'da son olarak Salernitana'yı 2-0 yenerek puanını 50'ye çıkaran lider Napoli'de, genç oyuncu Khvicha Kvaratskhelia performansıyla ön plana çıkıyor. Sezon başında Gürcistan ekibi Dinamo Batum'dan transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 9 gol ve 10 asistlik performansa imza attı.

Serie A'da 7, Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol attı

Napoli'nin Serie A'da bu sezon oynadığı 19 maçın 15'inde forma giyen Kvaratskhelia, 7 gol ve 7 asist kaydetti. Gürcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sahaya çıktığı 5 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Kariyer rekoru kırdı

Kariyerinde daha önce Dinamo Tiflis, Rustavi, Lokomotif Moskova, Rubin Kazan ve Dinamo Moskova formaları giyen Kvaratskhelia, en yüksek gol ve asist sayısına ulaştığı sezonunu yaşıyor. Dinamo Batum formasıyla geçtiğimiz sezon 8 gol atan Gürcü oyuncu, bu sezon kaydettiği 9 golle bu istatistiği geride bıraktı.