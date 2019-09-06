KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'den kişisel veri uyarısı

Dr. Faruk Bilir, çevrimiçi ortamlarda paylaşım yaparken, paylaşılan kişisel verilerin gelecekte olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabileceği uyarısında bulunarak, “Paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim” dedi.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Kurumların ve şirketlerin kişisel veriler işleyeceğini, gerekirse aktaracağını veya depolayacağını belirten Bilir, “Ama bunları yaparken güvenliğin de sağlanması gerekir. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi kişisel veri olarak kanunda tanımlanıyor. Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan her türlü bilgi kişisel veridir. Beni başkalarında ayıran bilgiler benim kişisel verilerimdir. Kişisel verilerin korunması ülkemizde anayasal bir hak” ifadelerini kullandı.

“Paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim”

Veri temelli ekonominin yaygınlaşmasıyla kişisel verilerin değerinin daha yakından hissedilmeye başlandığını anlatan Bilir, "Öte yandan sosyal medya başta olmak üzere, birçok platformda profilleme, çerezler ve otomatik karar verme gibi teknolojilerin kullanılması sayesinde ilgili kişiler çeşitli konularda yönlendirilebilmektedir. Bu durum, kişisel verilerin ve kişinin mahremiyet hakkının korunması gerekliliğini de gündeme getirmektedir. Çevrimiçi ortamlarda paylaşım yaparken, paylaştığımız kişisel verilerin gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabileceğini de düşünün. Paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim. Birkaç basit adımla, biraz dikkat ile birçok siber tehditten korunmak mümkün olabilir. Biz de o yüzden dedik ki; kişisel veri güvenliği, kişinin kendisiyle başlar" diye konuştu.

“Temel hak ve özgürlüklerinin de korunması gerekmektedir”

Dijitalleşmenin bu kadar hızlı büyümesinin faydalarının yanında zararlarının da olabileceğini belirten Bilir, özellikle ebeveynlerde, çocuklarda ve gençlerde bu konuda hassasiyet olması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Kişiler doğru zamanda ve doğru yöntemle işlenen kişisel veriler sebebiyle fayda görürken, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesi sebebiyle de maddi ve/veya manevi zarar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin de korunması gerekmektedir.” IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay da yaptığı konuşmada, “Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet ve gelişen teknolojilerle birlikte, bire bir hedefleme ile yapılabilen dijital reklam, markalar için çok değerli bir iletişim aracına dönüştü. Bu durum ülkemizde de dünyada olduğu gibi yasal düzenleme ihtiyacı doğurdu.”