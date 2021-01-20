İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kyle O'Quinn Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, pivot Kyle O’Quinn ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Beko, pivot Kyle O'Quinn ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Fenerbahçe Beko, uzun yıllar NBA'de forma giyen başarılı pivot Kyle O'Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Dünyanın en önemli basketbol organizasyonu olan NBA'de sekiz sezon boyunca, dört farklı takımda forma şansı bulan ve önemli bir NBA kariyeriyle ilk kez Avrupa'ya gelecek olan Birleşik Amerikalı pivot, Fenerbahçe Beko'nun uzun oyuncu rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.


Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Kyle O'Quinn'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.