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Kylian Mbappe'den Webo'ya destek

Paris Saint-Germain’in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 4.

Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 4. hakem tarafından ırkçılığa maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun yanında olduğunu açıkladı.


UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. O esnada sahada yer alan PSG'nin Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Webo'nun yanında olduğunu belirtti.

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