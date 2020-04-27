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La Liga'ya Sağlık Bakanı engeli

Korona virüs nedeniyle 12 Mart’tan bu yana askıya alınan La Liga’nın yeniden hızlı şekilde başlaması isteğine İspanya Sağlık Bakanı karşı çıktı.

Korona virüs nedeniyle 12 Mart'tan bu yana askıya alınan La Liga'nın yeniden hızlı şekilde başlaması isteğine İspanya Sağlık Bakanı karşı çıktı.


İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, La Liga'nın başlatılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bu dönemde ligin başlamasının mümkün olmadığını söyleyen Illa, "Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek acımasız olur" açıklamasını yaptı. 12 Mart tarihinden bu yana oynanmayan La Liga, mayıs ayı sonuna kadar askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Illa, federasyonun talep etmesi durumunda sporculara günlük olarak test yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

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