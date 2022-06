Laboratuvar Sertifika Programı FOL ilk mezunlarını verdi

Siemens Healthineers Türkiye öncülüğünde, üniversite öğrencilerine laboratuvarların günümüzdeki dar boğazlarını tespit etmelerine ve geleceğin laboratuvarlarını tasarlamalarına imkan sunan Future of Laboratories (FOL) Sertifika Programı'nın finali, 4 Haziran'da yapıldı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile Acıbadem Labmed iş birliğinde gerçekleştirilen Future of Laboratories Sertifika Programı yaklaşık 12 haftalık yoğun eğitim sürecinde alanında uzman isimleri öğrencilerle buluşturdu. Şirketin ITT (Innovation Think Tank) platformu aracılığıyla düzenlenen, üniversiteler arası laboratuvar proje yarışmasını içeren sertifika programının final etkinliğinde, 7 proje arasından ilk 3'e girmeye hak kazanan ekipler açıklandı. Program sonunda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nden ACUSEL grubu SSC (Smart Sample Carrier) adını verdikleri akıllı numune taşıyıcısı projeleriyle birincilik ödülünün sahibi olarak şirkette staj yapma imkanına sahip oldu.

Siemens Healthineers Innovation Think Tank Kurucusu ve Global Başkanı Sultan Haider'in de uzaktan bağlantıyla katılıp yarışmacı öğrencilere başarılar dilediği final programında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Akın ve Acıbadem Labmed CEO'su Prof. Dr. Mustafa Serteser mentor ve jüri olarak yer aldı.

Siemens Healthineers Türkiye, Teknoloji ve İnovasyon Yöneticisi Gürdal Şahin FOL Sertifika Programı hakkında şöyle konuştu: “Future of Laboratories Sertifika Programı, inovasyon kültürünü laboratuvar diagnostiği dünyasına yayma ihtiyacından doğdu. Kendi metotları kapsamında oldukça niş olan laboratuvar ortamında da yıkıcı inovasyonların dönüştürücü etkileri olabileceğine inanıyoruz. Şirket olarak inovatif düşünceleri gerçeğe dönüştüren ITT platformumuz ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile Acıbadem Labmed iş birliğinde hayata geçirdiğimiz FOL Sertifika Programının hem küresel ölçekte gerçekleştirilebilecek hem de Türkiye'de öncülük edebilecek yeni proje konseptlerinin önünü açmaya vesile olacağına inanıyoruz.”

Laboratuvar diagnostiğine inovatif bakış açıları

Yapılan açıklamaya göre, iş birliğine dayalı bu organizasyon, Türkiye'nin önde gelen tıp fakültelerindeki lisans öğrencilerinden seçilen katılımcılara, laboratuvar diagnostiği alanında her adımı gözlemleme fırsatı sunacak şekilde tasarlandı. Bu doğrultuda, günümüzde laboratuvar diagnostiği alanında yaşanan dar boğazların tespit edilmesi, sahada yaşanan problemlerin gün yüzüne çıkartılması ve iyileştirmeye açık yönlerin öğrenciler tarafından bulunarak, çözümler geliştirmeleri; böylece uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir projeler sunmaları hedeflendi.

Dünyada bir ilki temsil eden program, yalnızca laboratuvarlardaki iyileştirme alanlarına odaklanmakla kalmadı, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin inovatif yaklaşımları ile laboratuvar diagnostiği dünyası arasında bir köprü kurdu. 12 haftalık programın ilk 2 haftasında, 2 tam gün süren eğitimler düzenlendi. Bu eğitimler, laboratuvarlardaki tüm iş akışlarının, süreçlerin, en iyi uygulamaların ve sorunlu noktaların tüm yönleriyle aktarılabilmesini sağlamak için ‘bilgi paylaşımı' ve ‘deneyim paylaşımı' olarak sunuldu. Canlı dersler şirket, üniversite ve laboratuvarlarda çalışan uzmanlar tarafından canlı olarak verildi.

Eğitimler, katılımcılara projelerine inovasyon bakış açısıyla yaklaşmanın araçlarını sunan Siemens Healthineers Innovation Think Tank (ITT) Metodolojisinin tanıtılmasıyla sona erdi. Takip eden 10 haftalık süreçte ise ekipler kendilerine atanan mentorları ile toplantılar ve hastane ziyaretleri yaparak proje konseptlerini oluşturdu.

Laboratuvarların geleceğini şekillendirecek en iyi projeler belirlendi

Katılımcıların proje sunumlarının ardından jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren projeler belirlendi. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nden ACUSEL grubu, numune transferi ve envanteri süreçlerini hızlandıracak akıllı numune taşıyıcısı projeleriyle birincilik ödülünün sahibi oldu. Programda birinci seçilen ekip, şirkette yaz stajı yapmaya hak kazandı. Bahçeşehir Üniversitesi'nden LogicNIC grubu laboratuvar örneklerinin karışmasını ve bozulmasını önleyen ve hata oranlarını en aza indirmeyi hedefleyen AILABTURK projeleriyle ikinci olurken; Yeditepe Üniversitesi'nden Asklepios grubu ise numunelerin laboratuvara ulaşma süreçlerini hızlandırmayı hedefledikleri Star Of Life projeleriyle üçüncü oldu. İkinci ve üçüncü gruba teknoloji ödülü verildi.

Final etkinliğinde ayrıca aralarında üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri ve devlet kurumlarından temsilcilerin de bulunduğu tüm katılımcılar, programın sonuçlarını bir sonraki seviyeye taşımanın yollarını değerlendirdi.

Future of Laboratories (FOL) Sertifika Programı kapsamında bir ‘Laboratuvar Diagnostiği Eğilimleri' anketi de gerçekleştirildi. Program katılımcılarının yanı sıra laboratuvar teknisyenlerinin, hekimlerin ve laboratuvar diagnostiği alanındaki paydaşların geleceğe yönelik bakış açılarının sistematik olarak belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları, ITT'de yayınlanacak.