Laboratuvarda suç delili olarak saklanan 2 şişe alkolü çalan şüpheliler yakalandı

Bakırköy'de Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi'nde suç delili olarak saklanan 2 şişe numune alkolü çalan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıyan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi içerisinden suç delili olarak muhafaza edilen 2 şişe numune alkol, 21 Ağustos'ta saat 09.00'da çalındı. Olayın ardından harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin beyaz renkli bir araçla olay yerine geldikleri ve alkolleri bidona koydukları belirlendi. Araç ve kaçış güzergahı üzerinde çalışmalar yapan ekipler, geçtiğimiz cuma günü F.A. ve F.K. adlı zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Sorgu işlemlerinin ardından dün "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.