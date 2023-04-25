Lakers, Grizzlies'ı yenerek seride 3-1 öne geçti

NBA play-off'ları ilk turunda Los Angeles Lakers, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i uzatmaya giden maçta 117-111 yenerek seride 3-1 öne geçti. Lakers'ta 22 sayı ve 20 ribaundla double-double yapan LeBron James, galibiyetin mimarı oldu.

NBA play-off'larında heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı takımlarının play-off ilk tur mücadelesinde Los Angeles Lakers, sahasında Memphis Grizzlies'ı uzatma sonunda 117-111'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı. Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 20 ribaund ve 7 asistle, Anthony Davis de 12 sayı, 11 ribaundla double-double yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ev sahibi ekipte Austin Reaves 23 sayı, 6 asist, D'Angelo Russell 17 sayı, 3 asist, Jarred Vanderbilt de 15 sayı ve 6 ribaundla katkı verdi. Grizzlies'ta ise Desmond Bane 36 sayı ve 7 ribaund, Ja Morant 19 sayı ve 7 asist, Jaren Jackson Jr. da 14 sayı ve 14 ribaundla müsabakayı tamamladı. Serinin 5. maçı, 26. Nisan'da Grizzlies'ın sahasında oynanacak.

Jimmy Butler'dan Bucks karşısında 56 sayılık performans

Doğu Konferansı'nda play-off'lara 8. sıradan dahil olan Miami Heat, normal sezonu lider bitiren Milwaukee Bucks'ı Jimmy Butler'ın üstün performansıyla sahasında 119-114 yenerek seride 3-1'lik avantajı yakaladı. Miami'de 56 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynayan Jimmy Butler, takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibinde Bam Adebayo 15 sayı, 8 ribaund, Caleb Martin 12 sayı, 9 ribaund, Gabe Vincent de 10 sayı ve 8 asist kaydetti. Milwaukee'de ise Brook Lopez'in 36 sayı ve 11 asisti, Giannis Antetokounmpo'nun 26 sayı, 13 asist ve 10 ribaundu, Jrue Holiday'in de 14 sayı, 7 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Serinin 5. karşılaşması, 26 Nisan'da Milwaukee'nin ev sahipliğinde yapılacak.