Laleli'de caddeyi podyuma çevirdiler

‘Laleli Fashion Shopping Festival'inin 9'uncusu son gününde etkinliklerle devam ediyor. Tarihi Laleli caddesinde yaklaşık 60 mankene sahne alan etkinlik, son gününde bando takımı, dj performansları ve animasyon etkinlikleriyle son bulacak.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival açılış defilesi ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi'nde yapıldı. 200 metrelik defile alanında 60 model, toplam 100 kombinle yer aldı. Açılış defilesinde Tülin Şahin, Didem Soydan, Jessica May, Alona Kral, Ecem Çırpan gibi ünlü mankenler yer aldı. Festival son gününde ise bando takımı, dj performansları ve animasyon etkinliklerinin ardından son bulacak.

“Festivali sezon açılışına getirdiğimiz için güzel bir festival oluyor”

Pandemi sonrası festival yapmanın zor olduğunu ifade eden LASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bulut, “Bu sene 9'uncusunu yapıyoruz. Bu sene Laleli'nin tekrar canlılığına kavuşturmak istiyoruz. O yüzden de bu festivali yaptık. Bunu başardığımıza inanıyorum. Çok güzel geri dönüşler aldık” dedi.

“20 ülkeden alıcı geldi”

Festival kapsamında 20 ülkeden alıcıların Laleli'ye geldiğini anlatan Bulut “Yaklaşık 20 ülkeden birçok alıcı geldi. Festivali sezon açılışına getirdiğimiz için güzel bir festival oluyor. Ordu Caddesi'nde yaklaşık 60 mankeninin katıldığı defile düzenledik. Gelen misafirler hiçbir araç gürültüsü olmadan rahatça gezerek alışverişini yapıyorlar” diye konuştu.

“Laleli ihracatta çok önemli bir merkez”

Laleli'nin Türkiye ekonomisinde önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Bulut, “Etkinliğimiz son günde bando takımı, performanslar ve animasyoncu arkadaşlarımız ile akşam son bulacak. Laleli hem turizm açısından hem de ihracat açısından çok önemli. Türkiye'ye oldukça döviz girdisi olan bir yer” şeklinde konuştu.