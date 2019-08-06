Laleli'de 'mikro ihracat' uygulamasına geçiş

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, "Laleli'de mikro ihracat uygulamasından sonra 'yolcu beraberinde ticaret' uygulaması kalkacak. Laleli'deki 'yolcu beraberinde satışlar' ihracat antreposuna indikten sonra ihracat kapsamına alınacak" dedi.

İstanbul ve hatta Türkiye ticaretinin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Laleli'de, 'mikro ihracat' uygulaması ile yepyeni bir dönem başlayacak. Laleli Sanayici ve İş insanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Laleli'de mikro ihracat uygulamasından sonra 'yolcu beraberinde ticaret' uygulamasının kalkacağını ve hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Eyyüpkoca, bakanlığın havalimanında ihracat antreposu için yer tahsisi yapacağını belirterek Laleli'nin ihracatı hakkında bilgi verdi.

Mikro ihracat uygulaması

Mikro ihracat uygulamasını anlatan Gıyasettin Eyyüpkoca, "Yaklaşık 30 senedir Laleli'de 'yolcu beraberinde ticaret' uygulaması var. Bu, 'yolcu beraberi ticaret' daha önceleri birçok kesim tarafından bavul ticareti olarak adlandırılıyordu. Biz, bunun bavul ticareti olmadığını, bunun artık bir adının olması gerektiğini ve kabul görür tarafının olması gerektiğini sürekli söylüyorduk. Birkaç senelik çalışmadan sonra hazırladığımız raporlar doğrultusunda 'yolcu beraberinde ticaret'in tıpkı tax free gibi ihracat kapsamına alınabileceğini ve bu ihracatın da Türkiye ihracatına katkı yapabileceğini söylüyorduk. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettik. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a çok teşekkür ediyoruz. Durumu onlara anlattığımızda sağlıklı, mantıklı ve çalışılabilir bir şey olduğunu söylediler. Bakanlarımıza götürdüğümüz durum şuydu: "Türkiye'de ithalat ve ihracat antreposu var ama ihracat antreposu yok, dünyada da benzeri yok". Laleli'deki 'yolcu beraberinde ticaret'in ihracat antreposuna indikten sonra ihracat kapsamına alınabileceğini söylemiştik. Bu da kabul gördü. Daha sonra Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir dizi değişiklikler yaparak ve genelgeler yayınlayarak bunun olabileceğini söylediler" şeklinde konuştu.

"Kısa süre sonra uygulama başlayacak"

Eyyüpkoca, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda esnafı eğitiyoruz. Mikro ihracatın ne olduğunu? Nasıl olduğunu? Nasıl çalışılacağını konusunda çalışma yapıyoruz. Bakanlık da havalimanında ihracat antreposu için yer tahsisi yapacak onu bekliyoruz. Uygulama şu an başlamadı ama bitme noktasında. Ufak tefek şeyler kaldı. Kısa süre sonra mikro ihracat uygulaması başlayacak".

"Laleli'de birçok sektör var"

Laleli'deki ticarete değinen Eyyüpkoca, "Geçen senenin bir kademe üstündeyiz. Laleli'de bu festival belki tekstil ve konfeksiyon olarak görülüyor ama sadece bunlardan ibaret değil. Laleli'de yaklaşık olarak 300 otelimiz var. Tekstilde kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, çocuk hazır giyimi ve ev tekstili var. Bunun dışında ayakkabı sektörü, deri sektörü ve kuyumculuk bulunuyor. Birçok farklı sektörü kendi içerisinde barındıran sektörler var. Dolayısıyla Laleli'nin geçen seneki resmi ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar civarında. Bu sene ilk 6 ayda geçen senenin bir kademe üstündeyiz. Sene sonunda büyük ihtimal geçen senenin üstünde olacağız" diye konuştu.