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Larin-Aboubakar ikilisi yine boş geçmedi

Beşiktaş’ın bu sezonki flaş ikilisi Larin ve Aboubakar, Karagümrük karşısında da boş geçmedi.

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş ikilisi Larin ve Aboubakar, Karagümrük karşısında da boş geçmedi. İki futbolcu, alınan galibiyette attıkları gollerle pay sahibi oldu.


Beşiktaş'ın yıldız ikilisi Larin ve Aboubakar, Karagümrük karşısında da boş geçmedi. İlk yarının sonlarında dakikalar 44'ü gösterdiğinde N'Koudou'nun pasında topla buluşan Aboubakar fileleri havalandırarak takımını öne geçirirken, Larin ise Rıdvan Yılmaz'ın asistinde 66. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. Alınan galibiyetle Beşiktaş puanını 41'e çıkarırken, Larin'in ligdeki gol sayısı 12'ye, Aboubakar'ın gol sayısı ise 10'a yükseldi. 2 futbolcu toplamda 22 gole imza atarken, Aboubakar 2, Larin de 3 asist yaptı.

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