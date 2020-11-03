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“Lasik tedavisinden sonra gözün eski numarasına dönmesi nadiren görülmektedir”

Lasik tedavisinden yıllar sonra gözlük takmaya başlamanın altında iki neden bulunduğunu söyleyen Doç.

Dr. Aylin Kılıç, “Yıllar önce yapılan lazerde hedef olarak uzak görmeyi düzeltmek hedeflenmiştir, ancak 45 yaşından sonra yakını görme doğal olarak bozulacaktır. İkinci sebep olarak da; yıllar önce lazer olan bir gözde numara gözlük kullanacak kadar kısmen geri döndüyse ameliyattan önce bazı risk faktörleri taşıyor olabilir” dedi.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, göz lazeri olarak bilinen lasik tedavisiyle ilgili toplumdaki yaygın kanılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kılıç, göze eximer lazer ameliyatının hiçbir zaman geçici veya birkaç yıl süreliğine hedeflenerek uygulanmadığına dikkat çekerek, “Hayat boyu kalıcı olarak lazer tedavisi uygulanır. Hedef gözlükten bağımsız yaşamayı sağlamaktır. Esas istemediğimiz durum lazer sonrası aynı numaraya gözün geri dönmesidir. Bu artık günümüzde gelişen teknoloji ile doğru tanı koymak, karar vermek ve ileri cerrahi yöntemler sayesinde çok az, çok nadiren görülmektedir” dedi.



“45 yaştan sonra yakın görme bozulması doğaldır”


Ancak lazer olduktan yıllar sonra gözlük takmaya başlamanın altında 2 neden bulunduğunu belirten Doç. Dr. Kılıç sözlerine şöyle tamamladı: “Yıllar önce yapılan lazerde hedef olarak uzak görmeyi düzeltmek hedeflenmiştir, ancak yaş ilerledikçe yakını görme doğal olarak 45 yaş sonrası bozulacaktır. Yakın gözlük kullanmak kaçınılmazdır. Bu durum lazer cerrahisi olmayanlar için de geçerlidir. İkinci sebep olarak da; yıllar önce lazer olan bir gözde numara gözlük kullanacak kadar kısmen geri döndüyse ameliyattan önce bazı risk faktörleri taşıyor olabilir. Mesela numarası çok yüksektir ya da göz iyileşme sırasında ufak da olsa farklı bir cevap verebilmektedir. Bu durum görme kaybı anlamını taşımaz. Endişelenecek ilerleyici seyreden bir durum değildir. Belki, nadiren ince bir gözlük camını kısmen kullanarak devam olabilir”.

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