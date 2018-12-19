"Lastikler üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabilir"

Euromaster'ın lastik oteli servisi Master Otel ile ilgili açıklama yapan Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, her lastiğin yaklaşık bir kullanılma süresi olduğunu belirtti. Lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini kaydeden Durusu, bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini ifade etti.

Saklama koşullarına özen gösterilmediyse ve ağır koşullarda kullanıldıysa kullanım süresinin normalden daha da kısa olacağının altını çizen Durusu, "Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

"Yılda ortalama 45 bin müşterinin lastiklerini her şey dahil lastik otelinde saklıyor"

Türkiye'nin 46 ilindeki 150'ye varan servis noktasında müşteri odaklı hizmet veren Euromaster'ın lastikleri teknik gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin bir ortamda muhafaza ettiğini kaydeden Durusu, "Bu sayede lastiklerin ömrünü uzatırken bakım işlemlerini de uzman teknisyenleriyle gerçekleştiriyor. 180 bin adetlik lastik kapasitesiyle farklı markadan lastikleri kullanan filoların da öncelikli tercihlerinden olan şirketimiz, yılda ortalama 45 bin müşterinin lastiklerini her şey dahil lastik otelinde saklıyor. Ayrıca, hizmetlerimiz arasında ilave lastik garantisi de bulunuyor. Çivi batması, çukura girme, kaldırıma çarpma ve yanakta balon gibi tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarını 1 yıl süre ile karşılayan ilave lastik garantisi kapsamında yeni lastik bedelinin yüzde 80'ini karşılıyor. Tamiri mümkün lastik hasarları için ise tamir ücretini yine şirketimiz karşılıyor" dedi.