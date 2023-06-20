Lavaş ekmeği arasında uyuşturucu ticareti polise takıldı

Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Mobil Park ekipleri, ilçedeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. 17 Haziran'da yapılan operasyonda O.S. ve O.S. adlı 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, söz konusu adreste yapılan aramalarda lavaş ekmeği içerisine gizlenmiş vaziyette 391 gram preslenmiş halde esrar, 19 gram marihuana türü uyuşturucu, 116 hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 405 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen her 2 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.