LeasePlan hafif ticari araç kiralamayı başlattı

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Hafif ticari araçların kiralanabilmesi ile artık küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere hiçbir şirket hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacak, bu sayede sermayelerini daha verimli şekilde kullanabilecekler" açıklamasında bulundu.

Merkezi Amsterdam'da bulunan ve 5 kıtada 32 ülkede faaliyet gösteren LeasePlan; van, kamyonet ve pikap sınıflarındaki hafif ticari araçların kiralanmasına olanak tanıyan yeni karayolları yönetmeliğinin yıl başında yürürlüğe girmesinin hemen ardından kiralanabilir ticari araç seçeneklerini müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. İnternet sitesi üzerinden fiyatlarını yayınlayan şirket, kampanya seçeneklerinin ilerleyen günlerde artması ve hem uygun maliyet hem de iş koluna özel farklı hacim ve üst yapı imkanları sunan hafif ticari araçların, binek araç kullanıcısı şirketlerin de ilgisini çekeceği belirtiliyor.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, konu ile ilgili olarak, "Ticari araçların kiralanabilmesi ile artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ticari araç satın almak zorunda kalmayacak, bu sayede sermayelerini daha verimli şekilde kullanabilecekler. Aynı zamanda operasyonel filo kiralamanın en büyük faydalarından birisi olan filo yönetimi ile kendi işlerine odaklanabilecekler. Dünyanın birçok ülkesinde ticari araç kiralama tecrübesine sahip bir şirket olarak özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere tüm şirketleri bu avantajlı kiralama fırsatından ve ekonomik fiyatlardan yararlanmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.