LeBron James en az 3 hafta daha yok

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen yıldız basketbolcu LeBron James, sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta daha parkelerden uzak kalacak.

Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James'in sakatlığı uzayacak. Lakers'ın, Dallas Mavericks ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan LeBron'un durumunun 3 hafta sonra yeniden değerlendirmeye alınacağı ifade edildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki basketbolcunun detaylı sağlık kontrolünden geçtiği ve sağ ayağındaki sakatlığının tedavisine devam edildiği belirtildi. ABD'li oyuncunun iyileşme sürecine göre parkelere dönüş tarihi netleşecek.

LeBron James, bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaund ve 6.9 asist ortalamalarıyla oynuyor.