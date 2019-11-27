Lena sezonu podyumla noktaladı

Türkiye'yi rüzgar sörfünde başarıyla temsil eden Red Bull sporcusu Lena Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası'nda sezonun son yarışında Yeni Kaledonya'da önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar Slalom dalında mücadele eden Erdil, sezonu podyumla kapadı. Başarılı sporcu, zorlu sakatlık sürecinin ardından podyumla dönme sevincini yaşadı.

Rüzgar sörfünün Türkiye'deki bir numarası Lena Aylin Erdil, Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası'nın son ayağı olan Yeni Kaledonya'da podyuma çıktı. Kadınlar Slalom dalında mücadele eden Erdil, önemli bir başarıya imza atarak sezonu üçüncü olarak noktaladı. Lena Erdil, zorlu sakatlık sürecini de bronz madalya ile noktaladı.

"Değerli hiçbir şey kolay elde edilemez"

Sakatlık sürecinin atlatıp sezonu yarış üçüncülüğü ile noktalayan Lena Erdil, "Sakatlığımdan sonra başarılı bir geri dönüş yapmak hayali beni sonsuz saatler boyunca süren fizyoterapi seanslarında motive eden şeydi. En üst seviyede mücadele etmeye çalışırken sınırlılıklarımı kabul etmeye çalışmak çok zorlayıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı bir deneyim oldu. Ama her şeyden önemlisi yeni sezona kazanma açlığıyla girmemi sağladı. "Değerli hiçbir şey kolay elde edilemez" sözüne yürekten inanıyorum. 2020 sezonu için tam performansla antrenman yapabilecek olmak beni inanılmaz motive ediyor" açıklamalarında bulundu.