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Lens, Gençlerbirliği maçında yok

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Lens, son hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.


Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. 22. haftada oynanan Başakşehir maçında, 25. haftadaki Ankaragücü mücadelesinde ve 26. haftada oynanan Galatasaray derbisinde sarı kart gören Lens, Fenerbahçe karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda boy gösterecek olan Beşiktaş, bu mücadeleye Lens'ten yoksun çıkacak.

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