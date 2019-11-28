İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lens ve Atiba tribünde

Slovan Bratislava karşısında cezalı olan Lens ve sakatlığı bulunan Atiba kadroda yer almazken, iki futbolcu da mücadeleyi tribünden takip etti.


Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede kadroda olmayan Lens ve Atiba, karşılaşmayı tribünden takip etti. Lens, Braga ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımını yalnız bırakırken, Atiba da Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları nedeniyle dinlendirildiği için kadroya alınmadı. Atiba'nın yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.