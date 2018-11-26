Lens'e doğum günü kutlaması

Beşiktaş'ta bugün yapılacak olan antrenman öncesinde Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in doğum günü kutlandı. Lens, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.

Beşiktaş'ta bugün yapılacak olan antrenman öncesinde Jeremain Lens için doğum günü pastası kesildi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan doğum günü kutlamasında 31 yaşına giren Lens, takım arkadaşlarının kutlamalarını kabul etti. Lens'in sarıya boyattığı saçları dikkat çekti.