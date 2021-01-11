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Leonardo Duarte resmen Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan’ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte’yi satın alma opsiyonluyla 1.

Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonluyla 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.


Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, AC Milan forması giyen Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 2 numaralı formayı giyecek. Leonardo Duarte'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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