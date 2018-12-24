Lerzan Mutlu'dan yeni albüm

İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerin aşk acısını anlatan şarkılarını yeniden yorumlayan Lerzan Mutlu, “Aşk Acısı” adını taşıyan yeni albümünü müzikseverlerle buluştu.

Ünlü sanatçı Lerzan Mutlu, yeni albümü “Aşk Acısı” ile müzik sektörüne döndü. İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerin eşsiz eserlerini “Aşk Acısı” adını verdiği albümünde bir araya getiren Lerzan Mutlu, şarkılara kendi yorumuyla seslendirdi.

Albümü hakkında “Bazı şarkılar vardır üzerinden yıllar geçse de etkisini yitirmez, tam tersine durdukça daha bir demlenir. Çünkü o şarkılarda anılar, sevinçler, hüzünler birikir. Biriktikçe de etkisi keskinleşir. Hepimizin sancılı geçirdiği dönemler olmuştur. Fakat yaşadığımız aşklar ya da aşk sandıklarımız, hayal kırıklıklarımız, bekleyişlerimiz ve bazen vazgeçişlerimizi bize en iyi şekilde anlatan, kalbimize dokunan şarkılar vardır. Şarkılara tutunup devam ederiz hayata. Ben de ufak bir nostalji yaşamak adına, aşk acısı çeken herkesin mutlaka dinlemiş olduğu, belki bazen ağlamasına bile sebep olan bu repertuarı yaptım” diyen Lerzan Mutlu'nun bir sonraki albümü ise umut veren, güç veren şarkılardan oluşan mutlu aşk şarkıları albümü olacağını söyledi.