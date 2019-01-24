LeShow Deri ve Moda Fuarı kapılarını açtı

LeShow Deri ve Moda Fuarı, ilk kez İstanbul Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuar yerli ve yabancı birçok katılımcı bir araya getirdi. Bu akşam düzenlenecek galayla 2019'un deri trendlerinin görücüye çıkacak.

21 yıldır Moskova'da düzenlenen deri sektörünün en önemli fuarlarından LeShow Deri ve Moda Fuarı, 26 Ocak tarihine kadar İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda yerli yabancı katılımcıları bir araya getirilirken, 2019'un tren ürünleri de sergileniyor. Bu akşam koreografisini Asil Çağıl'ın sunuculuğunu da Jülide Ateş'in gerçekleştirdiği, ünlü tasarımcı ve modellerin yer alacağı defilede Sacha Pacha, Vlasta Kopylova Design, Lindi West, Steel Deri, Oksa Fashion, Panterrez ve Sansar Deri 2019/2020 koleksiyonlarını, Özge Ulusoy, Çağla Şıkel, Ece Gürsel ve Sema Şimşek başta olmak üzere daha birçok modelle trend deri kostüm ve aksesuarlarını tanıtacak.

"Kuzey ülkelerinin dışında Avrupa'dan, Ortadoğu'dan satın almacılar davet ettik"

Kuzey ülkeleri dışında farklı ülkelerden alıcıları fuara davet ettiklerini belirten Türker Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan, ''Deri, çok eski bir sektör. Derinin giyimde kullanımı, insanlık tarihiyle eş durumda. Dolayısıyla bizde de çok eski bir sektör. Bu sektörün kalbi Türkiye'de; İstanbul'da atıyor. Tüm üreticilerimiz neredeyse Zeytinburnu'nda toplanmış durumda. Konfeksiyon anlamında üretimin yüzde 80'i burada diyebilirim. Deri, soğuk ülkelere satılan bir ürün. En önemli müşteri grubumuzda kuzey ülkeleri. Bunlar Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkeler. Bazı dönemler krizler yaşanabiliyor. Örneğin; Rusya ile uçak krizi yaşadık. O dönem sektörde bir düşüş olmuştu, tekrar canlanma var. Bizim Moskova'nın yanında İstanbul'u tercih etmemizin sebebi; sektöre pazar çeşitlemesi sağlamak. Onun için kuzey ülkelerinin dışında Avrupa'dan, Ortadoğu'dan satın almacılar davet ettik. Sektörün farklı açılımları düşük maliyetle gerçekleşsin diye bunu yaptık. Umarım hedefimize de ulaşacağız'' dedi.

''Amerika kıtası çok önemli''

Sektörü değerlendiren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı (İDMİB) Mustafa Şenocak, ''Deri konfeksiyonu sektörü tek pazar olan eski Sovyetler Birliği odaklı yaklaşımdan mutlaka farklı bir alana çekilmesi gerektiğini düşüyoruz. Mutlaka pazar çeşitlenmesine ihtiyacımız vardı. Sanıyorum bunun da konsepti Rusya'ya yönelik değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler bekleniyor. Onun için bu konuda dağılım olacak. Bu gelişmenin, sağlıklı ve sürdürülebilir ihracat büyümesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü deri konfeksiyonu sektörü, bizim potansiyelimizin çok altında. 2013'de 650 milyon dolar civarın ihracatımız vardı. Şu anda 300 milyon dolar civarın bir ihracat var. Eski potansiyelimizi bile yakalarsak bile 2'ye katmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun için Amerika kıtası çok önemli. Bu sene orada ciddi artışlarımız var ama yeterli değil, hala çok düşük pay alıyoruz. Kanada ve İskandinav ülkeleri ve AB'de gelişme sağlayacak potansiyel var. Bu tip fuarların, bu ülkeden gelen alıcılarla sektörü daha da güçlendireceğine inanıyoruz'' şeklinde konuştu.

Fuara katılan ve yerli üretim yapan Sansar Deri firmasının sahibi Fatih Sansar şöyle konuştu: ''İstanbul, birçok imalatçının olduğu yer. Bu fuarın sadece deri ile değil, diğer imalatçıları birleştiren fuar olması dileğimiz var. Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya, İngiltere, Kanada, Kazakistan'ın dahil olduğu yaklaşık 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimleri tamamen Türk malı ve Türkçe isimli etiketle satıyoruz. Deri sektörü değişecek, bu değişim 3-4 yıl önce başladı. İnsanlar daha farklı ürünler üretmeye başlayacak".

Rusya, ABD, Japonya, Güney Afrika, Avustralya, Yunanistan, Portekiz, Fas, Benin, Katar, Kuveyt, Dubai, Lübnan, Kazakistan, Ukrayna, İtalya ve Almanya gibi ülkelerden birçok markanın yoğun ilgi gösterdiği fuarda, deri giyimin yanı sıra hazır dış giyim, aksesuar, ayakkabı ve çanta üreticileri de ürünlerini yeni pazarlarla tanıştırma imkanı buluyor.