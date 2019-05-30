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Levent Bıçakcı, bir kez daha UEFA Tahkim Kurulu'na seçildi

UEFA Yönetim Kurulu’nun Azerbaycan’ın Bakü kentinde yaptığı toplantıda Av.

UEFA Yönetim Kurulu'nun Azerbaycan'ın Bakü kentinde yaptığı toplantıda Av. Levent Bıçakcı, 2019-2023 dönemi için UEFA Tahkim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. 1990 yılından bu yana görev yapan Dr. Levent Bıçakcı, UEFA Tahkim Kurulu'nun en eski ve en uzun görev yapan üyesi unvanının da sahibi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Levent Bıçakcı, “Avrupa futbolunun en üst yönetiminde böylesi önemli görevi bana bir kez daha veren UEFA Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. 29 yılda olduğu gibi yeni yönetim döneminde de futbola değer katan çalışmalar içinde olacağım. Yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Levent Bıçakcı, 2004-2008 ve 2015-2019 dönemlerinde ayrıca UEFA Tahkim Kurulu asbaşkanlığı yapmıştı.

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