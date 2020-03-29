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Levent Dörter'den yeni paylaşım: “Sakın hafife almayın ve evde kalın”

Korona virüs şüphesiyle dün hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın erkek arkadaşı müzisyen Levent Dörter, yaptığı yeni paylaşımla takipçilerine, “Sakın hafife almayın ve evde kalın” uyarısında bulundu.

Korona virüs şüphesiyle dün hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın erkek arkadaşı müzisyen Levent Dörter, yaptığı yeni paylaşımla takipçilerine, “Sakın hafife almayın ve evde kalın” uyarısında bulundu.



İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın erkek arkadaşı müzisyen Levent Dörter, korona virüs şüphesiyle dün hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Levent Dörter, bugün yeni bir paylaşım yaparak takipçilerine korona virüsle ilgili uyarıda bulundu. Müzisyen Dörter yaptığı paylaşımda, “Arayan soran herkese teşekkürler. İnanın en büyük ilaç moral. İyi ki bir dolu dost biriktirmişim. Ve en önemlisi hafife almayın ve evde kalın” ifadelerini kullandı.

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