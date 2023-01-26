Levye ile girdikleri dükkanda cep telefonu ve malzeme çalıp kaçtılar

Küçükçekmece'de maskeli 3 şahıs, kepengini kırdıkları dükkandan cep telefonu ile içeride bulunan kabloları çaldı. Yaklaşık 40 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 şahıs araçla dükkanın önüne geldi. Şahıslar, dükkanın kepengini kırdıktan sonra camı tekmeleyip içeri girdi. Maskeli şüpheliler, dakikalar içinde telefonların yanı sıra tamir makinesi ve kasada bulunan parayı çaldı. Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şahıslar daha sonra yakalanmamak için geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Çalınan malzemelerinin maddi değerinin yaklaşık 40 bin TL olduğu öğrenildi.

İş yeri sahibi Orhan Durak, "Kepengi levye ile kırmışlar ve camı kırmışlar, öyle içeri girmişler. Telefon, lehim makinesi ve nakit para çalmışlar. Hala da tespit edemediğimiz şeyler var. Çünkü polisler gelip parmak izi aldı" dedi.