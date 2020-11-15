Lewis Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etti

9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'a gelen Formula 1'de kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu. Yarışı ilk sırada bitiren Hamilton, pilotlar sıralamasında puanını 307 yaparak 7. şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul, 9 yıl aradan sonra tekrar Formula 1 heyecanına ev sahipliği yaptı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'i bugün saat 13.10'da start aldı. Yarışa BWT Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başladı. İkinci sırada Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verspatten start alırken, BWT Racing Point F1 takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez üçüncü sıradan mücadeleye başladı. 6. sırada başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören isim olan Hamilton, pilotlar kategorisinde 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Yarış öncesi yağmur yine etkili oldu

Cuma günü antrenman ve dün sıralama turları ile başlayan İstanbul'daki Formula 1 heyecanı bugün final yarışıyla devam etti. Önceki günlerde olduğu gibi İstanbul Park'ta bugün de yağış etkisini gösterdi. Antrenman ve sıralama turlarında yağmur nedeniyle pilotlar görüş sıkıntısı yaşarken, araçlar da piste tutunmakta zorluk yaşamıştı. Pilotlar bugün de yarış öncesi ısınma turlarını atarken benzer görüntüler yaşandı. Henüz ısınma turlarında yaşanan ufak kazalar sonucu bazı pilotlar pite dönmek zorunda kaldı. Yarış start alırken yağmur durdu ancak ıslak zemin nedeniyle birçok takım yarışa yağmur lastikleriyle başlamayı tercih etti.

Stroll startta pozisyonunu korudu

Kariyerinde ilk kez İstanbul'da pole pozisyonu elde eden Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, startın ardından ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Red Bull pilotu Max Verstappen iyi çıkış yapamayınca yine Racing Point pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde etti. Yarışa 11. sırada başlayan Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise rakiplerini geçerek ilk turların ardından üçüncü sıraya kadar yükseldi. İlk 10 turun ardından birçok takım pit stop'a gelerek geçiş lastiklerini tercih etti. Lastik değişiminin ardından yarışın lideri Stroll dördüncülüğe kadar geriledi. Ancak tüm takımların pit stop'a girmesinin ardından 13. tur itibariyle Stroll liderliğe geri döndü.

Giovinazzi yarış dışı kaldı

13. turda ikinci sektörde sarı bayraklar sallandı. Sorun yaşayan Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi aracını kenara çekerek yarışı bıraktı. Sanal güvenlik aracı piste gelirken, dokuzuncu virajın öncesinde servis yolunda kalan Giovinazzi'nin aracı kaldırıldı. Yarışı tamamlayamayan diğer isimler ise Romain Garosjean (Haas F1) ve Nicholas Latifi (Williams Racing) oldu.

Verstappen'den büyük hata

18. turda üçüncü sektörde de sarı bayraklar sallandı. İkinci sıradaki Perez'i geçmek için atak yapan Verstappen kontrolünü kaybederek spin attı. Ardından yarışa devam eden ve pite giren Red Bull pilotu 8. sıraya kadar geriledi. Verstappen'in hatasıyla takım arkadaşı Alex Albon üçüncü sıraya yükseldi. Arından Verstappen'in pit çıkışı incelemeye alındı.

Stroll yarışa tutunamadı

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Racing Point pilotu Lance Stroll avantajını kullanamadı. Takım radyosundan pit stop'a çağrılan Stroll, teklifi geri çevirmek istedi ancak takım kararına uydu. Lastik değişiminin ardından piste dönen Stroll rakiplerinin gerisinde kaldı ve yarışı 9. sırada tamamladı.

Zafer Hamilton'ın

Yarışa 6. sırada başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Büyük Britanyalı pilotu, Racing Point'ten Sergio Perez takip etti. Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırada yer aldı. Racing Point, Sergio Perez ile İstanbul'da sezonun ikinci podyumunu elde etmeyi başardı. Hamilton kazandığı zaferle kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Hamilton rekora koşuyor

Kariyerinde 7. pilotlar şampiyonluğuna İstanbul'da ulaşan Hamilton büyük sevinç yaşadı. Büyük Britanyalı pilot, zaferi takımıyla kutladı. Hamilton bu sonuçta Alman Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in rekorunu da yakalamış oldu. Mercedes pilotu, üst üste 4. kez zaferini ilan ederken, bu sezon koşulan 14 yarışta 10 kez galibiyet de elde etmeyi de başardı.