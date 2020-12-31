İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lewis Hamilton şövalye ilan edildi

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık’ın Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak şövalye ilan edildi.

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık'ın Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alarak şövalye ilan edildi.


İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından belirlenen Birleşik Krallık'ın Yeni Yıl Onur Listesi'ne Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton da girdi. 35 yaşındaki şampiyona şövalye unvanı verildiği aktarıldı.


Hamilton'ın motor sporlarındaki başarıları ve katkılarından dolayı kendisine 'Sir' unvanı kazandırıldığı belirtildi. Sportif başarılarının yanı sıra hayır kurumlarına verdiği desteklerle de bu listeye girmeye hak kazanan Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.