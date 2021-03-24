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Leylekler Çekmeköy'de kar molası verdi

İstanbul’da aniden bastıran kar yağışı, İstanbulluları olduğu kadar leylekleri de şaşırttı.

İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı, İstanbulluları olduğu kadar leylekleri de şaşırttı. Sıcak bölgelere göç eden leylekler yoğun kar yağışında Çekmeköy'de mola vererek, kar yağışının bitmesini bekledi.


Zarar görmemeleri için Çekmeköy Belediyesi ekipleri tarafından gözlem altında tutulan leylek sürüsü, yeşil alanda güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu. Sıcak bölgelere göç eden leylekler yoğun kar yağışında Çekmeköy'de mola vererek, kar yağışının bitmesini bekledi. Öte yandan leylekler havadan görüntülendi.

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