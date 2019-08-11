Leyleklerin göç yolcuğu başladı

Yüzlerce leyleğin göç yolculuğu İstanbul semalarında adeta görsel şölen oluşturdu.

Her yıl mart ayının son günlerinde Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya bölgelerine göç eden ve bu nedenle 'Baharın müjdecisi' diye anılan leyleklerin, yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken daha sıcak alanlara yaptığı yolculuk başladı. Göç rotası İstanbul'un tarihi yarım adası olan leyleklerin havadaki eşsiz görüntüsü kameralara yansıdı. Yüzlerce leyleğin İstanbul semalarında aynı rotada kanat çırptığı anlar görsel bir şölen oluşturdu.