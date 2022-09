Lezzet meraklıları Adana'ya akın edecek

Adana Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği 6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivalinin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi. Birçok ünlü katılımcının da yer aldığı tanıtımda Adana'nın meşhur lezzeti Adana kebap misafirlere ikram edildi.

Adana Valiliği'nin, Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 7-8-9 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği 6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali, İstanbul'da düzenlenen organizasyonla tanıtıldı. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Teknik Direktör Fatih Terim ve gastronomi dünyasında tanınmış Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şef katıldı. Tanıtımda mangal başına geçen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar misafirlere Adana ciğer ve Adana kebap hazırladı.

Bu yıl 6'ncı kez Adana Merkez Park'ta 180 dönüm üzerine kurulu alanda düzenlenecek Türkiye'nin en büyük ve lezzetli festivali Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ana teması “Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak” olarak açıklandı. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Festival İçerik Koordinatörü Ebru Koralı ve Festival Organizatörü Haluk Özsevim festivalin amacı, hedefleri ve programı hakkında detaylı bilgi verdi.

Elban: “Umarım çok lezzetli bir festival geçireceğiz”

Lezzet festivalinin 3 gün süreceğini ve çeşitli etkinliklerin olacağını belirten Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, “7-8-9 Ekim tarihleri arasında Adana'da Lezzet Festivalimizin bu yıl 6'ncısını düzenleyeceğiz. Bu maksatla yapacağımız festivalin bugün tanıtımını gerçekleştirdik. 3 gün boyunca Adana'da etkinlik alanımızda sokak lezzetlerimiz, kebaplarımız ve birçok lezzetlerimiz ile etkinlik sahamızda olacağız. Alanımızda ayrıca şovlarımız olacak. Şeflerimiz bu alanda yemekler yapacak ayrıca gastro şovlar görebilecekler. Umarım çok lezzetli bir festival olacak. Adana'daki lezzetleri tarif etmek çok zor. Muhteşem lezzetlerimiz var fakat tadınca bunu anlıyorsunuz. Şunu söylemek isterim musluğunda akan suyu bile lezzetli bir şehrimizdir Adana” dedi.

Karalar: “Her geçen yıl festivalimize ilgi artıyor”

Lezzet festivallerine her geçen yıl bir önceki yıla göre katılımın artış gösterdiğini söyleyen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana festivali dediğimizde insanların ilgisi daha farklı oluyor. Bugünde lansmanımıza çok fazla katılım oldu. Adana tarihi lezzete evrilmiş bir kent. Adana'dan bir sürü kavimler gelmiş geçmiş ve birçok lezzet bırakmışlar. Tabi ki kebap baskın bir lezzetimiz fakat onun dışında yüzlerce daha lezzetimiz bulunuyor. Bizde festivalimizle bu güzel tatları dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yüzden İstanbul'da bir lansman yaptık ve çok güzel geçti. Her festivalimiz bir sene öncesinden daha güzel ve kalabalık geçiyor. Festivallerimize yüzbinlerce insan katılıyor” şeklinde konuştu.

Adana gastronomisini çok yönlü ele alacak güçlü bir program hazırlandı

Türkiye'nin en büyük gastronomi buluşmasına sahne olacak Uluslararası Adana Lezzet Festivali için güçlü bir program hazırlandı. Festivalin ilk günü HiltonSA Oteli'nde, ikinci günden itibaren Merkez Park Lezzet Sahnesi'nde gastronomi dünyasının birbirinden değerli isimlerini, akademisyen, araştırmacı ve iş insanlarını bir araya getiren konferanslar, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. 50'yi aşkın yerli ve yabancı şef ile gastronomi dünyasına yön veren 200 konuğun katılacağı festivalde, Gastro Lezzet Sahnesi ve Genç Şefler Yarışması ile çeşitli konser ve gösteriler de olacak. Şehrin gastronomik değerlerinin çok yönlü işleneceği festivalde yer alacak 100'den fazla Adana markası ise ünlü lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunarak, lezzet tutkunlarına ziyafet şöleni yaşatacak.

Adana'nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan festivale ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor

Gastronomi turizminde ziyaretçilerin yüzde 80'i, destinasyon seçerken gastronomi kültürüne önem veriyor. Bu noktada Adana; coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra kendine has bir lezzet sentezi sunması nedeniyle de eşsiz bir doğal kaynağa sahip. Adana Lezzet Festivali her yıl 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Sadece 2021 yılında; festivale 165'in üzerinde firma katıldı. 11 bin yatak kapasitesine sahip ilde tüm oteller dolarken, Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki turistik tesislerin de doluluk oranlarında artış görüldü. 3 günlük festival süresince şehrin ekonomisine 150 milyon TL'lik katkı sağlandı. 2020 yılında pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen festivalde; 2017'de 100 bin, 2018'de 160 bin, 2019'da 270 bin ve 2021 yılında 285 bini aşkın konuk ağırlandı. Her yıl düzenli olarak büyüyen Adana Lezzet Festivali'nin, bu sene ziyaretçi sayısında rekor kırması bekleniyor.