LGS adaylarına uzman önerileri

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, ne yapılmalı, ne yapılmamalı sorularını; sınav öncesi, sınav günü ve sınav akşamı başlıklarıyla yanıtladı.

6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS ile ilgili İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulundu.

“Emin olmadığınız konuları tekrar edin”

Sayılı günler kala son tekrarları, emin olmadığınız konular için yapın diyerek sözlerine başlayan Gülşen Aksu; “Öğrencilerin konu anlatım çalışmalarıyla, soru çözümleriyle ve genel tekrarlarıyla yoğun bir şekilde hazırlandığı LGS'ye sayılı günler kala artık son çalışmalar tamamlanmalıdır. Öğrenciler kendilerinden tam emin olamadıkları konularla ilgili son tekrarlarını yapmalı ve eksiksiz bir şekilde LGS'ye katılmalıdırlar” dedi.

Her öğrenci kendi sınava kendi okulunda girecek

“Sınav giriş belgeleri sınav gününden en geç bir hafta önce e-okul sisteminden yayınlanacaktır. Sınav yeri öğrencilerin kendi okulları olacak” bilgisini aktaran Aksu, “Ayrıca salon ve sıra bilgilerini de öğrenebilirler. Okul müdürleri öğrencilerinin sınav giriş belgelerini sınav günü öğrencilerin sıralarında olacak şekilde çıktılarını alıp hazırlıklarını yapacaklarından öğrenci ve velilerin ayrıca e-okul üzerinden sınav giriş belgelerinin çıktılarını almalarına gerek yoktur. Sınav günü sırasında sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler gözetmen öğretmenlere bilgi vermelidir” şeklinde konuştu.

Sınava başka bir okulda girilmesi gereken durumlarda ise ne yapılması gerektiğini söyleyen Aksu, “İkamet edilen il veya ilçeden farklı bir il veya ilçede öğrencimizin sınav girmesi gerekiyorsa (Nakil, tayin, mevsimlik işçilik sebepleri gibi) öğrenci velisi tarafından durumu açıklayan bir dilekçe ile sınava girilmesi istenilen il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca pandemi sürecinde hastanede tedavi gören öğrenciler için bağlı bulunulan il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yazılı dilekçeyle başvurulması halinde öğrenciler hastanede sınava girebileceklerdir” diye konuştu.

Sporda ve beslenmede dikkatli olun

Sınav öncesi bedensel aktivitelere dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen Aksu, “Sınava günler kala öğrenciler sakatlanmalara yol açabilecek aktivitelerden kaçınmalılardır. Ayrıca hasta olmalarına sebep olabilecek etkinliklerden ve ortamlardan uzak durmalıdırlar. Öğrencilerin sınava kadar beslenmelerine de dikkat etmeleri gerekmektedir. Örneğin; daha önce hiç yenmeyen bir yiyeceğin sınav haftası alerjik bir reaksiyona sebep olabileceği düşünülerek denenmemelidir. Herhangi bir zehirlenmeye sebep olmaması için yenilen tüm gıdaların son kullanma tarihlerindeki hassasiyet artırılmalıdır. Öğrencilerin bünyesine ağır gelecek yağlı yemeklerden kaçınılmalıdır” dedi.

Sınav saatine göre uyumak ve uyanmaya alışılmalı

Aksu ayrıca uyku düzeni ile ilgili, “Öğrenciler son bir hafta boyunca vücutlarının biyolojik saatlerini ayarlayabilmesi için sınavdan önceki gün yatacağı saatte uykuya geçmesi ve sınav günü kalkacağı saatte uyanmaya özen göstermelidirler. Öğrenciler son bir hafta bu düzeni sağladıklarında sınav günü yorgun ve uykusuz olmayıp, daha dinç ve enerjik olacaklardır” dedi.

Gülşen Aksu ayrıca sınav öncesi verdiği tavsiyeleri şu şekilde sıraladı;

Başarı dilekleri kaygı arttırıcı içerikten uzak olmalı

“Öğrenciler için sınav motivasyonu sınav başarılarında önemli bir etkendir. Bu sebeple öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkileyecek her türlü duruma karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ebeveynlerden ve aile üyelerinden gelecek olan başarı dileklerinde öğrencinin kaygısını artıracak ifadelerden, kıyaslamalardan kaçınılmalıdır. Öğrencilere önemli olanın sınavın sonucu değil tüm bu süre boyunca gösterdikleri emek ve çaba olduğunun ayrıca ellerinden geleni yaptıkları için kendilerine güvenmeleri ve inanmaları gerektiğinin vurgulanması etkili olacaktır. Ayrıca öğrencilerin sınav gününe farklı bir anlam yükleyip kaygısının artırılmaması için ev içindeki davranışların abartılmaması gerekiyor. Sınav gününe kadar daha önceden nasıl davranılıyorsa aynı şekilde davranılmalıdır.

Sınavdan bir gün önce en iyisi kitap okumak

Sınavdan bir gün önce öğrenciler ders çalışmak yerine kendilerini hem bedensel hem de mental olarak sınava hazırlaması daha etkili olacaktır. Ancak son gün ders çalışmak öğrenciye kendini iyi hissettirecekse uzun saatler olmamak koşuluyla ders çalışılabilir. Sınavdan önceki günü kitap okuyarak, sevdikleri bir aktiviteyi yaparak geçirmeleri faydalı olacaktır.

Sınava götürülecekleri şeffaf bir dosyaya koyun

Sınavdan önceki akşam sınava giderken götürmesi gereken tüm materyalleri şeffaf bir dosya içinde hazırlanması sınav sabahı öğrencinin eşyalarını bir araya getirmek için koşturup panik yapmamasını sağlayacak ve zaman kazandıracaktır.

Sınavdan önceki gece uyku problemleri yaşayacağı öngörülen öğrenciler uyku öncesi daha rahatlatıcı ve sakinleştirici etkinlikler yapabilir. Uykuya dalmayı güçlendirecek yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır. Kaygıları artan çocukların duyguları önemsizleştirilmemeli, anlaşılmaya çalışılmalıdır. Öğrencinin kaygısını azaltacak en önemli etken ailesinden alacağı güven duygusudur.

Kahvaltı yormamalı, rahat kıyafet tercih edilmeli

Sınav sabahı ne çok erken ne de çok geç uyanılmamalıdır. Öğrencinin sindirim sistemini yormayacak gıdalardan oluşan bir kahvaltı enerjisini artıracaktır.

Sınava giderken giyilecek kıyafet seçiminde rahat, vücut ölçülerine göre ve hava şartlarına uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Kontrol etmeden evden çıkmayın

Evden çıkarken öğrenciler yanlarına almaları gereken tüm eşyaları aldıklarından emin olmalıdırlar. Sınava geç kalınması öğrencilerin kaygı düzeylerini artıracağından okula ulaşımda sorun yaşanmayacak bir zaman diliminde en geç saat 09:00'da okulda olunacak şekilde evden çıkılmalıdır.

Dikkat, salgın bitmedi!

Öğrencilere ebeveynlerinden ayrıldıktan sonra karşılaşacakları süreçler hakkında bilgi verilmesi öğrenciyi rahatlatacak ve karşılaştığı durumlar motivasyonunu etkilemeyecektir. Öğrencilerin kendi okullarında kendi arkadaşlarıyla bir arada sınava girecek olmaları motivasyonları olumlu etkileyecektir fakat arkadaşlarını gördüklerinde sarılmak veya kucaklaşmak isteyebilirler. Bu sebeple öğrencilere doğru maske kullanımı ve sosyal mesafelerini nasıl korumaları gerektiği ile ilgili bilgi verilmelidir.

En önemlisi soru kökünü anlamak! Yoklamaya imza atmadan çıkmayın!

Sınav esnasında öğrenciler soruları ne çok hızlı ne de çok yavaş olmadan normal bir hızda soru kökünü anlamaya çalışarak okumalıdırlar. Sınıflardaki saatlerle zaman yönetimlerini planlamalıdırlar. Çözmekte zorlandıkları sorularla zaman kaybetmeyip o soruları turlama tekniği ile diğer tüm soruları çözdükten sonra kalan zamanda çözmelidirler. Sınav kitapçığında işaretledikleri seçeneği, cevap kağıdına da doğru bir şekilde işaretlemelidirler. Aynı zamanda sonradan kitapçık üzerinde cevabı değiştirilen soruların cevap kâğıdı üzerinde de değiştirilmesi unutulmamalıdır. Cevap kağıdındaki tüm bilgilerin kodlamalarının doğruluğundan emin olunmalıdır. Öğrenciler sınav sırasında birbirleriyle konuşmamalı sormak istedikleri her soruyu gözetmen öğretmene sormalıdırlar. Sınav bitiminde ise kitapçıkların ve cevap kağıtlarının sıraların üstünde veya altında bırakılmadan gözetmen öğretmene teslim edilmesi ve sınav yoklama listesine imza atılması unutulmamalıdır.

Sınavdan 10 dakika önce yerinde olmak rahatlatır

Öğrencilerin sınav arasında okul bahçesine çıkıp hava almaları bir sonraki oturum olan sayısal oturuma hazırlıkta önemlidir. Birbirlerinin motivasyonlarını etkilememek adına sınav aralarında sorular hakkında konuşmamaları faydalı olacaktır. Sözel oturum artık geride kaldı şimdi sayısal oturuma kendilerini hazırlamalıdırlar. Sınav başlamadan 10 dakika önce sınav salonunda olmak öğrenciyi psikolojik olarak sınava hazırlayacağı gibi kendisine dağıtılan kitapçıkların ve cevap kağıtlarının baskı hatalarının kontrolü içinde zaman kazandıracaktır.

Sınavdan çıkan güler yüzle karşılanmalıdır

Sınavları tamamlayıp okuldan ayrılan öğrencileri ebeveynleri güler yüzle karşılamalıdır. Sınavı nasıl geçmiş olursa olsun öğrenciler tüm yıl boyunca emek verdikleri bir sınavdan çıkmış olacağı için olumlu şeyler duymaya ihtiyaç duyacaklardır. Kendileri konuşmak isterse sınavının nasıl geçtiği hakkında konuşulmalıdır. Eğer sınav hakkında konuşmak istemiyorlarsa ısrarcı olunmamalıdır.

Sınav sonuçlarının 30 Haziran itibariyle açıklanmasının ardından tercih süreçleriyle ilgili yayınlanacak olan tercih ve yerleştirme kılavuzunda belirtilen tarihler arasında merkezi ve yerel tercihler yapılacaktır. Velilerin yaz tatil programlarını bu tarihleri dikkate alarak planlamaları uygun olacaktır”