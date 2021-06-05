LGS öncesi ailelere uyarı: “Baskıcı olmayın, çocuklarda sınav stresini artırmayın”

LGS'ye sayılı günler kaldı. Pandeminin gölgesinde sınava aylardır hazırlanan öğrencilere ve öğrencilerin ailelerine Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin son güne kadar uyku saatlerini değiştirmemesi gerektiğini ifade eden Gayretli, “Her zamanki saatinizde yatıp kalkın. Kendinizi iyi hissettirecekse son güne kadar tekrar yapmaktan kaçınmayın. Sınav süresini doğru kullanmak için deneme sınavlarına ağırlık verin. Sınavla ilgili her türlü olumsuz düşüncelerden ve konuşmalardan uzak durmaya gayret gösterin” ifadelerini kullandı.

“Koşulsuz sevdiğinizi hissettirin”

Ailelere “Baskıcı olmayın, çocuklarda sınav stresini artırmayın” uyarısında bulunan Abdülkadir Gayretli, “Aileler sınav dönemlerinde baskıcı olabiliyor. Çocuğunuzu koşulsuz sevip saydığınızı ona hissettirin ama sürekli ona güvendiğiniz konusuna da vurgu yapmayın. Bu çocuğun motivasyonunu ve özgüvenini yükseltecektir. Kendi kaygılarınızı çocuğunuza yansıtmayın” şeklinde konuştu.

“Yeteneklerini keşfetmelerine destek olun”

Çocukların potansiyellerine göre hedef konulması gerektiğini belirten Gayretli, “Çocuğun çabasını fark edin ve takdir edin. Ona, sınavın hiçbir şeyin sonu olmadığını söyleyin. Yeteneklerini keşfetmesi konusunda destek olun” ifadelerini kullandı.