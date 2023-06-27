LGS Türkiye Birincisi Kartal'dan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran'da gerçekleştirilen 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi öğrencisi olan Mert Bilal Özmek, 500 tam puan alarak Kartal'ın gururu oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Mert Bilal Özmek'i ve başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS çerçevesindeki merkezî sınavı sonuçları açıklandı. Kartal Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi öğrencisi Mert Bilal Özmek, tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı ve LGS Türkiye birincileri arasına girdi.

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği sınavın sonucunda 562 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 562 öğrencinin 500 puan alarak birinci olduğu sınavda, Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi öğrencilerinden Mert Bilal Özmek de 500 puan alarak 562 öğrenci arasına ismini yazdırdı.

Diğer yandan kurs merkezi öğrencilerinden Hilal Öz 488,4034 puan ile yüzde 0,53, Muzaffer Emir Uzuner 480,3736 puan ile yüzde 1,37 dilimine girme başarısı gösterdi.

Mert Bilal Özmek ve sınavda üstün başarı gösteren Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi öğrencilerini tebrik eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bir kentin ancak eğitime verdiği önem derecesinde geleceğe en güzel şekilde hazırlanabileceğini söyleyerek, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ederim. Büyük bir gurur yaşattılar bizlere. Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi'ni de tam da böyle başarılara vesile olması için hayata geçirmiştik, bunun da bizler için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söylemeliyim. Bir kent ancak eğitime verdiği önem derecesinde geleceğe en güzel şekilde hazırlanabilir. Tercih dönemlerinde rehberlik hizmetimizle, eğitim öğretim döneminde de kurs hizmetimizle öğrencilerimize destek olmaya, eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.