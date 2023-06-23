LGS'de 500 tam puan alan Türkiye birincisi duygularını anlattı

4 Haziran 2023'te yapılan LGS sınavında Türkiye birincisi olan 8. Sınıf öğrencisi Meryem Vahid, “Çok mutluyum ilk öğrendiğimde annemle birlikte ağladım. Hedefim Galatasaray lisesinde okumak” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Liselere Giriş Sınavının (LGS) açıklamasının ardından Türkiye birincisi açıklandı. 4 Haziran 2023'te yapılan LGS sınavında BİL Koleji Bahçelievler kampüsünde eğitim ve öğretim gören Meryem Vahid, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Birinci olan Meryem Vahid ve dereceye giren öğrenciler için okulun konferans salonunda bir ödül töreni hazırlandı. Ödül töreninde Vahid'e okulu ve BİL Koleji Genel Merkezi tarafından plaket verildi. Kupasını alan Vahid ise bundan sonra yatacağını ve tatil yapacağını söyledi.

Bahçelievler BİL Koleji'nin kurucu isimlerinden olan Okul Müdürü Servet Taşdemir, “LGS sınavları 4 Haziran 2023 tarihinde yapılmıştı, 1 milyon 30 bin 195 öğrenci katıldı. Tüm Türkiye'de okullarda okumakta olan öğrencilerin yüzde 82'si bu sınavlara katıldı. Sınav sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Açıklanan sınav sonuçlarına göre Bahçelievler BİL Koleji öğrencimiz Meryem Vahid, bütün sorulara cevap vererek 500 puan aldı ve bu sonuçla Türkiye birincisi oldu” dedi.

Daha sonra konuşan BİL Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif Pehlivan, “BİL'de başarı bir kültürdür. 1994 yılından beri lise ve üniversite sınavlarına öğrenci hazırlayan köklü bir geçmişi olan milli eğitim kurumlarına bu sene de bayrağımızı Bahçelievler'deki kolejimizden Meryem Vahid taşıyor. Biz öğrencimizin şu detayını kaçırmayalım, 2019 yılında burayı açtığımızda pandemi patladı. Meryem Vahid, 2 yıl uzaktan eğitim gördü. Güçlü ve hibrit platformlarıyla güçlü eğitim ve öğretim kadrosuyla Meryem Vahid bu zorlu süreci atlatıp 8. Sınıfta tam puan alarak birinci oldu” diye konuştu.

Şu an duygularını ifade etmekte zorlandığını anlatan Türkiye LGS birincisi Meryem Vahid, “Çok mutluyum ve heyecanlıyım, emeklerimin karşılığını aldığımı için mutluyum. Çok yoğun çalışmadan ziyade etkili bir çalışma geçirdim ama okulda yoğun bir deneme süreci geçirdim. Çok mutluyum, heyecanlıyım, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Cevap anahtarı çıktığında mutluluktan ağlamıştım. Annem ve ablam yanımdaydım hep birlikte ağlamıştık. Bugün cevaplar çıkınca mutlu oldum. Hedefim Galatasaray Lisesinde okuyup, yurt dışında moda tasarımı okumaktır. Şimdi tatil yapacağım, yatacağım” dedi.

Çok gururlandığını ve pandemi nedeniyle canları sıkıldığını anlatan Meryem Vahid'in annesi Azamet Mirali, "Çok gururlandım, çok sevindim. Şuan mutluluğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Öğrencilerine ve okuluna çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.