LGS'ye Ataşehir'de hazırlanan öğrenciler, başarı meyvelerini aldı

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Ataşehir Belediyesi Ataevlerinde hazırlanan 320 öğrenciden 30 öğrenci İstanbul genelinde yüzde 5'lik dilime girme başarısı gösterdi. Öğrenciler, hedefledikleri liselere yerleşecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Eğitime her zaman tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Başarılı olan öğrencilerimizin her birini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Onlar ile gurur duyuyoruz” dedi.

Ataşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren kurumlarda, her yıl yüzlerce öğrenci hayalini kurdukları lise ve üniversiteler için sınavlara hazırlanıyor. Ataevlerinde liselere giriş ders destek programına katılan öğrenciler, 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan LGS'de büyük başarıya imza attılar. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ataevlerinde sınava hazırlanan 320 öğrenciden 30 öğrenci, İstanbul genelinde yüzde 5'lik dilime girdi.

Ders destek programına katılarak LGS'de İstanbul genelinde yüzde 5'lik dilimde yer almayı başaran öğrenciler arasında yer alan Müge Oral, “Pandemi sürecinde sınavlara hazırlanmak benim için oldukça zorlu ve stresliydi. Ama hedeflerim olduğu için asla pes etmedim. Ataşehir Belediyesi'ne ve yıl boyunca bizi sınava hazırlayarak, desteklerini eksik etmeyen öğretmenlerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitimin sürdürülebilir olması hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Başarı; inançlı, kararlı ve disiplinli çalışmanın meyvesidir. LGS'de başarı göstererek hayallerine ulaşan gençleri görüyor olmak bütün bu çabalarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. LGS'de başarılı olan öğrencilerimizin her birini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bir teşekkür de tüm öğretmenlerimize ve her koşulda çocuklarını yalnız bırakmayan ve destekleyen ailelerimize elbette ki. Öğrencilerimizin yolları açık olsun. Onlarla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.