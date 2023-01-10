Libyalı 5 yaşındaki Malk mesane pili tedavisiyle Türkiye'de şifa buldu

Ülkelerinde birçok tedavi yöntemini deneyen Alshareef ailesi son olarak tedavi için Türkiye'ye geldi. 2 aylık sürecin ardından 5 yaşındaki Malk'a mesane pili takılarak tedavisi tamamlandı.

Libyalı Alshareef ailesinin 5 yaşındaki kızları Malk Alhadi Mohamed Alshareef, doğduğu günden beri muzdarip olduğu ayrık omurga hastalığı nedeniyle yoğun idrar kaçırma ve kabızlık problemleri yaşıyordu. Ülkelerinde birçok tedavi yöntemini deneyen ve zor günler geçiren Alshareef ailesi sosyal medya üzerinden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Vahit Güzelburç'a ulaştı. Bu yılın Ekim ayında İstanbul'a gelen Malk, 2 aylık tedavinin ardından Türkiye'nin en küçük yaşta mesane pili takılan sakral nöromodülasyon uygulanan çocuk hastası oldu.

"Ailecek psikolojik olarak zor süreçlerden geçtik"

Libya'da yaşayan 5 yaşındaki Malk Alhadi Mohamed Alshareef, ayrık omurga hastalığı olarak bilinen Spina Bifida hastalığı nedeniyle doğduğu ilk günden beri çeşitli sağlık sorunları yaşıyordu. Yıllardır ülkesinde çeşitli tedavi yöntemlerinin denendiği Malk'ın ailesi son çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu. Çeşitli branşların ortak yaklaşımıyla tedavisine başlanan Malk, 2 aylık sürenin sonunda mesane pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Küçük kızın ailesi yıllardır yaşadıkları sıkıntıyı şu şekilde açıkladı: “Kızımızın normal bir çocuk gibi idrarını yapamadığını fark ediyorduk. Sağlığı için araştırma yaptık, birçok doktora danıştık ve yapılan testler sonucu mesanesiyle ilgili bir problemi olduğunu öğrendik. Ailecek psikolojik olarak geçirdiğimiz zor dönemleri geride bırakacağımıza güvenerek arkadaşlarımız ve sosyal medya sayesinde Vahit hocamıza ulaştık. Herkesin memnun bir şekilde hastaneden ayrıldığını görünce Vahit hocamızı tercih etmek istedik ve sonrasında tedavi için Türkiye'ye geldik. Yapılan testlerin sonucunda mesane pili takıldı ve faydasını görmeye başladık. Kızımız pil öncesinde her akşam altına yapıyordu ve hissedemediği için bize söyleyemiyordu. Mesane pili takıldığından beri geceleri idrarını tutabiliyor. Ayrıca idrarını hissettiği için bir şekilde bize belirtebiliyor. Kızımızdaki düzelmeler bize umut ışığı oldu” dedi.

"2 aşamada tedaviyi tamamladık"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Vahit Güzelburç ise tedaviye ilişkin şu bilgileri verdi: "Küçük kızımız doğuştan bel açıklığı olarak bilinen Spina Bifida hastalığıyla dünyaya gelmiş. Malk daha 1 günlükken bel açıklığıyla ilgili ülkesinde ameliyat edilmiş ve bel kemiğindeki açıklık kapatılmış. Lakin bu kapatılan açıklıktaki sinirlerin ucu mesane ve rektuma uyarıyı sağlar. Daha sonra Malk 2 haftalıkken omurilik sıvısının dışarıya alınması, karın içindeki basıncın azaltılması için şant ameliyatı da olmuş. Çocuğun boyunun uzamasıyla beraber bu sinirlerde gerilme görülmüş ve hem yürümesi hem de tuvaletiyle ilgili birçok sıkıntıya sebep olmuş. Yaklaşık 2 ay önce bize geldiklerinde Beyin Sinir Cerrahisi Bölümümüz ve Çocuk Gastroenteroloji Bölümümüzle birlikte çeşitli testler yaptık ve sinir sıkışmasına bağlı yanlış sinyalizasyon olduğunu tespit ettik. Hastaya daha önce standart diyebileceğimiz tedaviler denenmiş ama fayda görülmemiş. Bu durumda devreye dünyada yıldızı parlamaya başlayan mesane pili yani sakral nöromodülasyon tedavisi girdi. Mesane pili konusunda özellikle erişkin ve daha büyük çocuklarda birçok başarılı ameliyat deneyimimiz oldu. Ama çocuk hastalarda dünya genelinde bu tedavinin ne kadar işe yaradığına ilişkin biraz kafa karışıklığı var. Biz standart olarak ameliyatı 2 aşamada gerçekleştirdik. İlk aşamada bir test cihazı takıp hastamızı yaklaşık 2 ila 3 hafta değerlendirdik. Bu sürede Malk'ın annesi eskiden kızının her gece uykusunda idrar kaçırırken bu durumun ancak haftada 1'e kadar gerilediğini söyledi. İlk aşama olumlu sonuçlanınca kalıcı pil tedavisine geçtik ve sorunsuz olarak ameliyatımız sonuçlandı. Şu anda da objektif olarak diğer testlerini de takip etmeye devam ediyoruz. Öte yandan bu çocuk hastaların bir diğer sıkıntısı da ömürleri boyunca hep alt beziyle dolaştıkları için idrar tutmayla ilgili hiç bilgileri yok. Çocuğa bir yandan tuvalet eğitimine başlattık ve düzenli olarak tuvalete yönlendirmeye çalıştık. 11 ila 12 yaş grubuyla daha rahat iletişim kurduğumuz için onlar daha hızlı öğreniyorlar. Ama 5 yaş bu konuda rekor sayılacak yaşlardan biri. Malk, Türkiye'nin en küçük yaşta mesane pili takılan sakral nöromodülasyon uygulanan çocuk hastası oldu."