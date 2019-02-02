Lider, Akhisar deplasmanında

Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 41 puanla zirvede yer alırken, yeşil-siyahlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilginin ardından elde edilen 17 puanla son sırada yer alıyor.

Ligde 12. randevu

İki takım, yarın oynanacak karşılaşmayla birlikte ligdeki 12. randevularına çıkacak. Geride kalan 11 maçta Başakşehir 8 defa kazanırken, Akhisarspor da 2 kez gülen taraf oldu. 1 maçta ise kazanan çıkmadı. İstanbul ekibi söz konusu mücadelelerde rakip ağları 25 defa sarsarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Başakşehir deplasmanda kaybetmiyor

Henüz ligin ikinci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1'lik skorla kaybeden Medipol Başakşehir, o günden bu yana dış sahada kaybetmedi. Paşa yenilgisinin ardından deplasmanda 9 maça çıkan Avcı'nın öğrencileri, 6 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

Düdük Hüseyin Göçek'te

Yarın saat 16.00'da Akhisar Stadı'nda oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.